Elections 2019 - Parlement wallon: PS et cdH cèdent chacun un siège à Ecolo et PTB à Tournai-Ath-Mouscron

(Belga) Le scrutin régional de dimanche a clairement rebattu les cartes dans la circonscription de Tournai-Ath-Mouscron qui envoie sept députés au Parlement de Wallonie, selon les résultats définitifs diffusés par le SPF Intérieur.

S'il reste premier avec un peu plus de 28% des voix, le PS perd toutefois près de 7 points par rapport à 2014, et dès lors l'un des trois strapontins qu'il occupait jusqu'ici à Namur. Avec plus de 20.000 votes, le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et tête de liste, Rudy Demotte, est toutefois confortablement réélu. Il l'emporte aux points devant le ministre MR sortant Jean-Luc Crucke qui fait 17.215 voix. Bien qu'en retrait de 5,32 points, les réformateurs restent la deuxième force politique dans cette partie du Hainaut avec 21,69% des suffrages, ce qui leur permet de conserver leurs deux élus. Troisième, avec 14,53% (+6,16 points), Ecolo récupère le siège qu'il occupait encore jusqu'en 2014 à Namur. Il sera occupé par l'ancienne députée Bénédicte Linard. Enfin, avec un bond de 8,22 points à 11,46%, le PTB décroche aussi un premier siège dans cette circonscription, aux dépens du cdH (10,77%) qui n'y conservera plus qu'un de ses deux élus, en la personne de Mathilde Vandorpe. (Belga)