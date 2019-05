Elections 2019: quel pays détient le record de participation aux européennes?

Le taux de participation des électeurs belges au scrutin européen a été de 88,47% dimanche, un record dans les 28 pays de l'Union, même donc dans les quatre autres États membres (Bulgarie, Chypre, Grèce et Luxembourg) qui imposent aussi l'obligation de voter.



La Belgique détenait déjà ce record en 2014, mais elle avait été devancée par le Luxembourg en 2009 et 2004, selon des données du Parlement européen. Sur l'ensemble de l'UE, la participation s'est élevée à 50,93%, au plus haut depuis les années '90, alors qu'elle était tombée en 2014 à son plus bas (42,61%).

Le plus mauvais résultat est enregistré en Slovaquie (22,74%). Et encore, ce chiffre est relativement positif par rapport aux 13,05% de 2014.