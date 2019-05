Elections 2019 - Rudi Vervoort, champion des voix de préférence à la Région bruxelloise

(Belga) Rudi Vervoort a obtenu le plus grand nombre de voix de préférence, dimanche, à l'occasion de l'élection du parlement bruxellois. Crédité de 16.889 voix, il précède Françoise Schepmans (MR) de 33 voix, et Bernard Clerfayt (14.672 voix), selon les résultats définitifs communiqués par le SPF Intérieur.

Les candidats PTB Youssef Handichi (13.079 voix) et Françoise De Smedt (12.658 voix) figurent dans le top 5. La tête de liste Ecolo Alain Maron prend la 6e place (11.183 voix). Il devance Rachid Madrane (PS; 10.833 voix), Fadila Laanan (10.385 voix), Vincent De Wolf (MR, 8.576 voix) et Barbara Trachte (Ecolo; 7.992 voix), qui clôt le top 10. Côté néerlandophone, le ministre régional de la Mobilité sortant, Pascal Smet (one.brussels-sp.a; 4.562 voix) a été le plus populaire, précédant son collègue du Budget, Guy Vanhengel (Open Vld) de neuf voix. Elke Van den Brandt (Groen; 3.414 voix), est troisième. (Belga)