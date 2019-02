Elections 2019 - Un duo féminin dans le sillage immédiat de B. Clerfayt pour la liste régionale de DéFI

(Belga) Ce sont la députée bruxelloise et de la Fédération Wallonie Bruxelles Joëlle Maison et la secrétaire d'Etat bruxelloise en charge du SIAMU, Cécile Jodogne, qui occuperont respectivement les deuxième et troisièmes places derrière le député-bourgmetre Bernard Clerfayt sur la liste DéFI en vue des élections régionales à Bruxelles le 26 mai prochain. Ainsi en a décidé dimanche en début de soirée le Conseil général de DéFI, a-t-on appris de bonnes sources, dans l'attente d'une communication officielle de la formation amarante. Le député bruxellois Marc Loewenstein et le chef du groupe DéFI au parlement bruxellois, Emmanuel De Bock, occuperont les quatrième et cinquième places.

La conseillère communale DéFi à la Ville de Bruxelles, et ex-députée et sénatrice Ecolo Marie Nagy précédera, à la sixième place, Michaël Vossaert, Nicole Bolomé, un candidat d'ouverture, Gisèle Mandaila, et Michaël Loriaux. La liste sera poussée par l'ex-bourgmestre faisant fonction d'Auderghem, Christophe Magdalijns. Fatoumata Sidibé occupera l'avant-dernière place. On relèvera encore, en ce qui concerne la Région, que la députée Caroline Persoons occupera la tête de la deuxième colonne (25ème place). (Belga)