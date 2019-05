Elections 2019: Zakia Khattabi se réjouit qu'Ecolo "soit le seul parti à augmenter son score"

La famille verte est la seule à augmenter son score par rapport à 2014, a affirmé la co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi, sur foi des premiers résultats électoraux connus dimanche, en fin d'après-midi. La co-présidente d'Ecolo a souligné que l'objectif pré-électoral des Verts était d'être en mesure d'entrer dans une majorité.

Au micro de notre journaliste Loïc Parmentier, Zakia Khattabi s'est exprimée sur les premières tendances obtenues grâce au sondage sorti des urnes réalisé par l'ULB. La co-présidente confie "une grosse inquiétude pour ce qui se joue en Flandre. On n’a jamais imaginé que l’on revivrait un dimanche tel qu’on l’a connu il y a déjà bien longtemps". Selon de premiers résultats officiels pour les élections du parlement flamand, la N-VA perdrait quelques plumes. Le parti nationaliste resterait toutefois en position de force sauf en Flandre occidentale. A l'instar des premiers résultats fédéraux, le Vlaams Belang réaliserait une percée.



Zakia Khattabi se réjouit cependant du score d'Ecolo. Rappelons qu'à l'heure actuelle, il ne s'agit que de premières tendances. "Je ne peux que me réjouir. On fait un meilleur score que ce que l’on a fait en 2014, et au-dessus de nos espérances et objectifs que l’on s’était donné avec Patrick Dupriez. On venait de 8%, on s’était donné entre 13 et 15 %. On semble atteindre largement cet objectif", précise-t-elle.





"J'ouvre la porte à une coalition climat"



La co-présidente d'Ecolo semble confiante mais attend cependant l'annonce des résultats. "Ce qui a l’air de se confirmer est que là où tous les partis se réjouissent de limiter la casse, nous sommes le seul à augmenter notre score. Quelle que soit la configuration cette nuit, on ne pourra plus faire comme si les citoyens se donnaient pas un signal autour de l’enjeu climatique", a-t-elle indiqué.

Quant aux potentielles coalitions, Zakia Khattabi réaffirme sa volonté de former "une coalition climat". "Si les socialistes prennent la main, nous irons discuter. J’ouvre la porte à une coalition climat", a assuré la co-présidente.