Elections communales 2018 - Le ministre Jean-Luc Crucke poussera la liste MR à Frasnes-lez-Anvaing

(Belga) Le ministre wallon Jean-Luc Crucke, bourgmestre empêché de Frasnes-lez-Anvaing (Hainaut), ne sera pas tête de liste du MR pour les élections communales d'octobre prochain. Mais il poussera cette liste et, s'il devait devenir bourgmestre en titre à l'issue du scrutin, désignera un intérimaire, a-t-il annoncé dimanche, lors d'une séance de vœux de la section locale du MR.

Le président du MR Olivier Chastel "m'a confié un défi qui nécessite une concentration de tous les instants et une disponibilité permanente", a affirmé le ministre régional, jugeant que "le pouvoir wallon doit se positionner dans des dossiers majeurs qui demandent d'être sur le terrain". "Or, je ne serai pas disponible si je devais effectuer une campagne électorale sur le plan communal. La perte de temps serait trop importante", a expliqué M. Crucke, qualifiant sa décision de "choix empreint d'émotion". "Si à l'issue du scrutin je deviens le n°1, à savoir bourgmestre en titre, je désignerai moi-même le ou la personne la plus compétente pour assumer cette fonction entre-temps", a précisé M. Crucke à Belga. Ministre wallon du Budget, des Finances, de l'Énergie, du Climat et des Aéroports depuis le 28 juillet dernier, Jean-Luc Crucke est né le 29 octobre 1962 à Renaix. Licencié en droit et bilingue, il est devenu bourgmestre de Frasnes-lez-Anvaing en 1997, fonction qu'il est empêché d'exercer depuis son entrée au gouvernement wallon. Il a aussi été député fédéral et est député wallon empêché. Dans la "Maison de village" d'Anvaing (Frasnes), la section locale du MR organisait ce dimanche une séance de vœux conjuguée à une consultation citoyenne sur un certain nombre de sujets. La question du jour était: "quelle position adopterait le bourgmestre empêché lors des élections communales d'octobre prochain? " (Belga)