Elections communales 2018 - Le règlement élection du CSA intègre désormais les réseaux sociaux

Les médias audiovisuels francophones soumis au contrôle du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) devront intégrer les réseaux sociaux et se montrer attentifs à l'égalité hommes-femmes dans leur dispositif électoral en vue des élections communales d'octobre 2018, annonce l'instance de régulation des médias audiovisuels en Fédération Wallonie-Bruxelles. Le Collège d'avis du CSA vient d'adopter un nouveau règlement en ce sens. Celui-ci doit servir à l'élaboration des programmes d'information pendant la période électorale.

L'ensemble des obligations du règlement élection du CSA seront désormais étendues à la production des programmes diffusés sur les pages des réseaux sociaux administrées par les médias régulés en Fédération Wallonie-Bruxelles, indique le CSA. Deuxièmement, si les éditeurs étaient jusqu'à présent tenus d'assurer une représentativité des partis dans les émissions et programmes en période électorale, cette disposition intègre désormais le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. La période électorale, soit la durée durant laquelle un éditeur devra respecter les obligations spécifiques dans la couverture de la campagne électorale, débutera trois mois avant le jour du scrutin prévu le 14 octobre, soit le 14 juillet. Chaque média devra transmettre son dispositif au CSA au plus tard à cette date. Celui-ci sera rendu public.