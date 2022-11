Élections de mi-mandat aux États-Unis - Incidents techniques lors du vote, des républicains crient au loup

(Belga) Des conservateurs américains, Donald Trump en tête, dénonçaient mardi des incidents techniques localisés dans des bureaux de vote pour les élections de mi-mandat, l'ancien président américain allant jusqu'à appeler ses partisans à "contester".

"Le vote par procuration à Detroit, ça ne va pas du tout. Les gens se présentent pour voter et s'entendent répondre: 'désolé, vous avez déjà voté'", a affirmé Donald Trump sur son réseau Truth Social. L'organisation indépendante Vote.org a confirmé dans un communiqué l'existence de "problèmes techniques des machines à voter dans certains Etats". "Cela peut arriver et les employés des bureaux de vote ainsi que les responsables des Etats font tout pour régler ces problèmes et s'assurer que les électeurs ont d'autres options pour déposer leur bulletin de vote aujourd'hui", a ajouté cette organisation qui défend l'accès au vote. Dans l'Arizona, le scrutin a été perturbé par des problèmes techniques affectant certaines machines dans le comté de Maricopa, le plus peuplé de l'Etat, qui comprend Phoenix, la capitale de l'Etat du Grand Canyon et ses environs. Dans ce comté, "environ 20%" des 223 bureaux de vote rencontrent "un problème" avec les machines chargées de lire les bulletins, a expliqué sur Twitter Bill Gates, le directeur de l'organe qui dirige cette région. "Nous essayons de régler ce problème aussi rapidement que possible", a expliqué M. Gates, tout en assurant que cela n'empêchait pas les électeurs de voter. En cas de problème, une "solution alternative" est prévue, a-t-il insisté. Les électeurs peuvent déposer leurs bulletins dans une "boîte sécurisée", qui sera ensuite ouverte "plus tard dans la soirée" pour comptabiliser les votes avec des machines en bon état de marche. Ils peuvent aussi se rendre dans un autre bureau de vote. (Belga)