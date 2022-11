Elections législatives au Danemark - Législatives au Danemark: victoire d'un seul siège pour le bloc de gauche

(Belga) Le bloc de gauche mené par la Première ministre sociale-démocrate Mette Frederiksen a remporté une majorité d'un seul siège au terme des législatives de mardi au Danemark.

A l'issue d'une longue soirée électorale, le bloc de gauche a obtenu 87 sièges, selon les résultats complets en métropole, auxquels doivent s'ajouter trois sièges du Groenland et des îles Féroé formant une majorité de 90 sièges. Au pouvoir depuis quatre ans, les sociaux-démocrates ont remporté 50 mandats sur les 179 que compte le Folketing, augmentant de 1,6 point leur score de 2019 avec 27,5% des voix. "Merci", a écrit Mme Frederiksen en publiant une photo d'elle souriante sur Instagram, son moyen de communication préféré. "Je suis très, très heureuse", a-t-elle dit à la presse en arrivant au Parlement avec son mari, au terme d'une longue soirée électorale. Le bloc rassemblant la droite et l'extrême droite réunit 72 sièges, plus un siège aux îles Féroé. "Les résultats des élections montrent qu'il y a à nouveau une majorité rouge au parlement", a constaté le leader du parti libéral Jakob Ellemann-Jensen, dont le parti recule de dix points. Avec 16 sièges, le parti centriste des Modérés de l'ancien Premier ministre Lars Løkke Rasmussen, qui espérait jouer un rôle décisif d'arbitre, fait son entrée au Parlement. (Belga)