Elections provinciales dans le Hainaut et à Liège: lourde chute du PS, montée du PTB et Ecolo, DéFI rate son défi

Au contraire des élections communales où les habitants votent pour des personnes ou des listes locales en fonction des enjeux locaux, les élections provinciales où s'affrontent les partis permettent d'avoir une idée des grandes tendances à l'échelle du pays. Celles-ci sont intéressantes à quelques mois des élections régionales et fédérales qui se dérouleront en mai 2019. Dans les provinces de Hainaut et de Liège, on observe les mêmes phénomènes, à savoir un recul sensible des socialistes (-8% dans le Hainaut, -10% à Liège) dont profitent Ecolo et le PTB. Enfin, DéFI ne réussit pas son implantation en Wallonie, restant à des niveaux faibles.