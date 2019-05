Elections: quelles seraient les coalitions possibles sans la N-VA?

Les vetos se sont multipliés ces derniers jours. Ils réduisent les possibilités de coalition. Tous les partis francophones, sauf le MR, excluent de gouverner avec la N-VA. De son côté, la N-VA refuse de s'allier au PS. Le MR, le cdH et la plupart des partis flamands refusent toute majorité avec le PTB. Du coup, il ne reste que quelques alliances faisables.

Premier cas de figure: si, en Flandre, on accepte d'avoir une majorité fédérale qui ne représente pas une majorité des électeurs au nord du pays. Si on reprend la projection en sièges dans La Grand Baromètre RTL INFO - Ipsos - Le Soir, une seule formule se dégage: un arc-en-ciel comme dans les années 90 composé des libéraux, socialistes et écologistes du nord et du sud.

Deuxième cas de figure: si les Flamands exigent que le gouvernement ait une majorité dans le groupe néerlandophone à la Chambre, il faudrait alors une alliance de 4 partis flamands pour contourner la N-VA et respecter le souhait de la plupart des partis francophones.



Bien sûr, toutes ces hypothèses ont une condition, qu'aucun parti ne fasse marche arrière après les élections du 26 mai, ce qui dans le passé est arrivé plutôt souvent.