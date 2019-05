Elections régionales à Bruxelles: quel parti va prendre la main?

Ecolo était en tête des votes pour le parlement bruxellois, dimanche, à 20h00, alors que plus d'un tiers (34,39%) des bureaux de vote avaient été dépouillés (250 sur 727). Les Verts (21,07%) devancent le MR (19,29%) et le PS (18,49%). Aucun résultat n'avait toutefois encore été publié pour les cantons de Bruxelles, Molenbeek-Saint-Jean et Saint-Gilles, généralement plus favorables à la gauche.

"Mais qui prendrait la main ? Celui qui reste le premier parti, qui est en baisse, ou celui qui a le plus progressé ?", a demandé notre journaliste Pascal Vrebos.

"A l’échelle régionale, en réalité, il n’y a pas de règle. Traditionnellement, c’est le premier parti qui lance les négociations. Par exemple, en 1999, le CD&V était premier en région flamande et avait décidé de ne pas prendre la main. Le deuxième parti peut prendre lui-même la main", a précisé le politologue Pascal Delwit.

"A Bruxelles, s’il est toujours en tête, le PS va-t-il prendre la main ou la laisser à Ecolo, qui a progressé ?", a demandé Pascal Vrebos à Rudi Vervoort.

"De temps en temps, les traditions ont du bon, donc je rejoins ce qu’a dit Pascal Delwit. Pour moi, c’est le premier qui prendra la main à Bruxelles", a-t-il répondu.

"Même si Ecolo a fait un bond ?", a enchaîné Pascal Vrebos. "On doit toujours se mettre dans une perspective à plus long terme. Il y a 5 ans, c’était une élection difficile pour Ecolo, il ne pouvait que remonter. En étant premier, on fera un tour de table en invitant tous les partis démocratiques à Bruxelles."

> DÉCOUVREZ LES PREMIERS RÉSULTATS

(Par élection, circonscription, commune, candidat)