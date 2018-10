Elections: voici la majorité qui dirigera Binche pour les six prochaines années

L'union socialiste communale et le groupe MR-CI ont voté à l'unanimité un accord de majorité pour la prochaine législature communale 2018-2024.



"Le Bourgmestre de Binche Laurent Devin s'était engagé à offrir la meilleure majorité possible pour développer au mieux les projets de la Ville de Binche", indique-t-on dans les rangs du PS binchois. "Cette majorité sera la plus large qu'ait connu le conseil communal de la cité du gille".



Avec les 20 sièges du PS et les 5 sièges du MR-CI, la majorité comprend 25 sièges sur 31, c'est-à-dire 80% de la représentation des sièges au conseil communal.