Selon Elio Di Rupo, un calendrier des réouvertures pour certains secteurs devrait être disponible d'ici deux semaines

Elio Di Rupo, le ministre-président du gouvernement wallon, était l'invité de 7h50 sur Bel RTL ce matin. Au micro de Fabrice Grosfilley, le ministre est revenu sur le programme du comité de concertation qui a lieu cette après-midi, et a confirmé à demi-mot qu'aucune nouvelle mesure ne devrait être prise à ce stade. "Je pense que le Premier ministre tentera peut-être de nous donner rendez-vous dans 15 jours, parce qu'à ce moment-là, on aura les effets des retours de vacances, et on y verra plus clair", explique Elio Di Rupo.

Par ailleurs, le ministre a fait une annonce inédite. Dans 15 jours, ce sera aussi l'occasion pour le gouvernement fédéral et les membres du comité de concertation de délivrer à la population un calendrier plus clair concernant la suite de la situation sanitaire. "On espère pouvoir donner à ce moment-là des dates pour rouvrir telle ou telle activité", annonce le ministre. "On pense notamment aux coiffeurs, et à d'autres activités. Nous examinerons ça très attentivement."

Pour cela, il faudrait que la situation sanitaire soit stabilisée, et atteigne le seuil décrété de 75 hospitalisations par jour et 800 nouveaux cas par jour. Aujourd'hui, nous en sommes encore loin.

