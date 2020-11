Elio Di Rupo craint un "confinement plus strict" si les mesures ne sont pas respectées

Elio Di Rupo, ministre-président wallon, était l'invité de la rédaction de Bel RTL ce matin. Il s'est exprimé sur les nouvelles mesures qui ont pris effet ce lundi. Le socialiste s'est autorisé à donner un conseil aux auditeurs: "Soyez, supportez, résistez maintenant dans l'espoir d'avoir un mois de décembre qui soit beaucoup plus humain, qu'on puisse vivre un peu mieux et qu'on puisse relâcher partiellement les contraintes d'aujourd'hui."

Et de prévenir: "Si on ne le fait pas, rien ne changera. Les hôpitaux vont se trouver dans une situation cataclysmique. Ils vont devoir choisir entre les personnes qu'on soigne et qu'on laisse mourir. Par ailleurs, la situation sera la même au mois de décembre et janvier. C'est maintenant, tout de suite, durant les prochaines semaines qu'il faut résister", a-t-il prévenu.

Le ministre-président wallon met en garde: "Si maintenant, ça ne fonctionnait pas d'ici une quinzaine de jours, alors je crains que le confinement soit beaucoup plus strict. (…) Si on les respecte (les mesures) à la lettre, on peut circuler et se retrouver dans une situation nettement meilleure au mois de décembre."

