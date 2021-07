Elio Di Rupo et Christie Morreale en visite à Verviers

(Belga) Elio Di Rupo et Christie Morreale se sont rendus ce dimanche matin à Verviers et plus spécifiquement à Ensival. Le ministre-président wallon et la vice-présidente du gouvernement wallon y ont constaté l'ampleur des dégâts consécutifs aux inondations.

"Ce qui s'est produit dépasse l'entendement et, selon les experts météo, c'était totalement imprévisible", a indiqué Elio Di Rupo, qui tient à faire passer un message à la population. "La vague de solidarité née après cette catastrophe est extraordinaire. Mais aujourd'hui, nous demandons à la population de ne plus faire de dons de vêtements ou autres meubles. Ce dont les sinistrés ont besoin, c'est d'argent. Un compte a été ouvert par la ville à cet effet et nous demandons à tous ceux qui souhaitent aider et se rendre utiles, de faire un don sur ce compte", a exhorté le ministre-président. Elio Di Rupo a insisté sur le caractère inouï de cette catastrophe: "sur 262 communes wallonnes, 240 ont été touchées, à des niveaux divers, par les inondations. Les dégâts vont se chiffrer en centaines de millions d'euros voire en milliards. Il va donc falloir de l'argent et beaucoup d'organisation", a-t-il prévenu. Le chef du gouvernement wallon a assuré que l'exécutif serait aux côtés des citoyens et que tout serait mis en oeuvre en ce sens. (Belga)