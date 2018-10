Elio Di Rupo félicite son successeur à Mons

(Belga) Le bourgmestre sortant de Mons, Elio Di Rupo, a félicité dimanche soir Nicolas Martin, qui emmenait la liste PS, pour sa victoire.

Premier échevin de la ville de Mons, M. Martin a reçu la tête de liste PS tandis que M. Di Rupo occupait la dernière place. Les spéculations ont été bon train au cours de la campagne sur la succession de M. Di Rupo. Certains laissaient entendre que ce dernier entendait bien récolter le plus de voix de préférence et ainsi, conformément au décret wallon, rempiler au maïorat de la cité du Doudou. Les résultats en voix de préférence ne sont pas encore connus mais M. Di Rupo a d'ores et déjà félicité M. Martin. "A Mons, je salue le résultat remarquable de Nicolas Martin. Je le félicite chaleureusement. Il sera un excellent bourgmestre", a-t-il dit. A Mons, le PS demeure le premier parti avec 25 sièges, même s'il en perd 4, et conserve sa majorité absolue. La liste Mons en mieux de Georges-Louis Bouchez (apparentée MR) est deuxième avec 10 sièges, suivie d'Ecolo avec 5 sièges, du PTB avec 3 sièges et Agora-cdH avec 2 sièges. (Belga)