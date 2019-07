Elio Di Rupo finalement d'accord pour discuter avec la N-VA

Le président du PS n'exclut pas de s'asseoir à la table des négociations avec la N-VA si les informateurs royaux en formulent la demande, a indiqué dimanche Elio Di Rupo au micro la RTBF après le défilé de la Fête nationale.

"Le Roi souhaite que les femmes et les hommes politiques qui ont des responsabilités se parlent", a commenté le président du parti socialiste concernant le discours royal prononcé samedi, qui plaidait pour un "dialogue ouvert et vrai".



Si Elio Di Rupo reconnaît ne pas discuter avec les nationalistes flamands "en l'état actuel des choses", il considère toutefois qu'un dialogue relève "certainement du domaine du possible".



"Les informateurs royaux semblent vouloir organiser des tables de discussion. Si tel est le cas, nous irons discuter", a prudemment avancé le socialiste.



"Les résultats électoraux sont ce qu'ils sont. Il y a différents partis qui aujourd'hui peuvent jouer un rôle premier, mais dont les sensibilités et les objectifs sont différents", a-t-il poursuivi pour expliquer les lenteurs des négociations aux différents niveaux de pouvoir. Le président du PS s'est ainsi voulu rassurant, affirmant n'être "pas inquiet du tout".