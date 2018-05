Elio Di Rupo l'annonce: "En 2019, je quitterai sans doute la présidence" du Parti socialiste

"On entre dans la responsabilité et il faut être capable d'en sortir le coeur léger. Le jour où je sortirai après des négociations qui suivront les élections de mai 2019, si les résultats le permettent, il y aura une élection interne. Et je partirai sans amertume", affirme samedi le président du PS, Elio Di Rupo, dans une interview accordée à La Libre et à la DH. Interrogé sur le fait de savoir s'il passera la main après le scrutin de l'an prochain, l'ancien Premier ministre répond "oui, sans doute".



"Un mandat politique, on vous le prête. Tantôt les militants, tantôt les citoyens", explique encore Elio Di Rupo, qui affirme que le parti ne lui appartient pas.



Revenant sur ses années de présidence, le Montois assure qu'il a "passé des heures à préserver l'unité" du parti, estimant que les divisions internes sont mortelles.