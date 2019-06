Elio Di Rupo prêt à former une coalition avec le MR? "Toutes les hypothèses sont sur la table" (vidéo)

Elio Di Rupo était l'invité de 7h50 ce matin sur Bel RTL. Il a abordé les négociations politiques du gouvernement wallon.

Le président du parti socialiste serait-il prêt à former une majorité avec le MR ? Voici ce qu'il pense du parti. "Le mouvement réformateur a généré une très grande aigreur chez une grande partie de la population francophone. Je crois que le MR ne s'en est pas rendu compte, mais les gens souffrent. Le pouvoir d'achat s'est véritablement détérioré. Il y a aujourd'hui une très grande rancœur à l'égard du MR."

Compte-t-il pour autant exclure le parti ? Elio Di Rupo dit ne pas être fermé. "Je suis quelqu'un qui vient d'être élu. Je suis le président de la principale formation politique francophone et l'une des principales du pays. J'assume mes responsabilités. Je dis simplement qu'on ne doit pas se précipiter. Nous sommes ouverts, mais on préférerait former une coalition avec le programme le plus progressiste."





"La porte reste ouverte"



"Les citoyens se sont exprimés, continue le président du parti socialiste. Nous sommes la première formation politique. Et puis, il y a les autres. C'est un nouveau paysage. Notre responsabilité est de trouver des solutions et pas d'aller à nouveau se jeter des exclusives, dire "jamais". Je dis simplement que la porte reste ouverte. Nous ferons un maximum d'efforts. Nous avons reçu, du mouvement Ecolo, 20 propositions qu'ils ont qualifiées de basculantes. Nous sommes en train de les examiner. La semaine prochaine, je retrouverai à nouveau le mouvement Ecolo pour examiner les propositions. Je sais qu'elles convergent avec les nôtres pour essayer d'avancer."

Mais une coalition PS-Ecolo ne permettrait pas d'obtenir une majorité. "Toutes les hypothèses sont sur la table", répond simplement Elio Di Rupo.





Et la N-VA?



Le parti socialiste ne ferme plus nécessairement la porte à une discussion au fédéral avec la N-VA si elle peut permettre une augmentation du pouvoir d'achat des citoyens et un renforcement de la protection sociale, aurait laissé entendre jeudi le président du PS Elio Di Rupo, invité de Matin Première (RTBF). Former un gouvernement fédéral "sans avoir à traiter de questions institutionnelles, cela peut être un autre univers", a indiqué M. Di Rupo.

Durant la campagne électorale, le PS et la N-VA s'étaient lancé des exclusives rendant impossible un gouvernement fédéral avec ces deux formations. Or, PS et N-VA demeurent les premiers partis, les nationalistes au nord du pays, les socialistes au sud. "Je prends acte de la réalité politique à l'issue des élections. Je ne suis pas en train de lancer des exclusives", a indiqué jeudi M. Di Rupo, renvoyant au travail réalisé par les deux informateurs royaux Didier Reynders et Johan Vande Lanotte.