Elio Di Rupo s'exprime après la mort de Philippe Moureaux: "Malgré les désaccords sur certains points, jamais il n’a fléchi"

Philippe Moureaux, ancien bourgmestre socialiste de Molenbeek, est décédé. Il avait indiqué en 2017 souffrir d'un cancer. Elio Di Rupo, président du Parti socialiste, s'est exprimé à RTL INFO.

"C’était une personnalité très forte, une personnalité marquante de l’histoire du Parti socialiste, et le Parti socialiste existe depuis 1885. C’était à la fois un très grand intellectuel et un homme extrêmement social. Il avait un caractère trempé. Mais personnellement, j’ai beaucoup travaillé avec lui, et chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, chaque fois que j’ai fait appel à lui, il s’est toujours révélé comme étant un camarade d’une fidélité absolue", s'est confié Elio Di Rupo.

"C’était vraiment quelqu’un qui vivait le Parti socialiste, qui vivait pour le Oarti socialiste et qui avait à la fois cette intelligence brillante d’un professeur d’université mais aussi cette connaissance du terrain. Il a été ministre de l’Intérieur, ministre de la Justice, ministre des Affaires sociales. Mais il a été aussi bourgmestre de Molenbeek durant une vingtaine d’années. Il connaissait à la fois les hautes sphères de la politique belge, mais aussi le caractère concret de la rue du quartier. C’était un camarade vraiment d’une faculté exceptionnelle", s'est encore exprimé le président du PS.



"Cela nous arrivait, sur un point ou l’autre, de ne pas être d’accord, mais malgré ces désaccords sur certains points, jamais il n’a fléchi, il n’a lâché. Chaque fois que je lui ai demandé quelque chose, même si parfois, il y avait ce désaccord, il a toujours dit oui avec une rigueur et une fidélité d’exception", a reconnu Elio Di Rupo.