Elise Vanderelst 3e du 1500m à Rehlingen avec le 2e temps de l'année chez les espoirs

(Belga) Six athlètes belges étaient présents en Allemagne dimanche pour participer au meeting de Rehlingen. Elise Vanderelst s'est notamment distinguée avec une troisième place sur le 1500m féminin en 4:09.94. Ce chrono est supérieur à la limite de 4:06.50 sous laquelle elle doit descendre pour se qualifier pour les Mondiaux de Doha.

Vanderelst, 21 ans, est en revanche déjà qualifiée pour l'Euro U23 qui se déroulera en Suède en juillet et où elle est candidate aux médailles. A Rehlingen, elle a d'ailleurs signé le deuxième meilleur chrono de l'année chez les espoirs. Engagée également dans cette épreuve, Sofie Van Accom a terminé 8e en 4:14.35. L'Éthiopienne Tigist Ketema a franchi la ligne en première position en 4:05.76. Sur le 1500m messieurs, Pieter Claus et Pieter-Jan Hannes ont respectivement terminé en 12e (3:43.85) et 13e (3:43.92) position dans une course remportée par le Marocain Hicham Hakankam (3:37.26). Le temps nécessaire pour une qualification au Mondiaux est fixé à 3:36.00. Enfin sur 3.000m Tim Van de Velde a couru en 8:02.01 et a pris la 8e place. L'Ethiopien Abe Gashahun a remporté l'épreuve en 7:50.70. (Belga)