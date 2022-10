Elke Van den Brandt comprend l'opposition au plan Good Move mais condamne les débordements: "La ligne rouge, c'est l'agression et le vandalisme"

Invitée dans le 7h50 de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, Elke Van den Brandt, ministre de la Mobilité bruxelloise est revenue sur les débordements lors de la manifestation contre le plan Good Move à Schaerbeek. La ministre Groen estime les mécontentements, légitimes mais condamne les faits de vandalisme qui ont eu lieu lundi et mardi soir : "Il faut discuter avec les mécontents, mais la ligne rouge, c'est l'agression et le vandalisme", a-t-elle déclaré.

Lors de ces rassemblements, des panneaux ont été décrochés, et des poteaux arrachés. Des pompiers ont également été visés par des jets d'œufs, ce qui a blessé l'un d'eux. Des événements intolérables pour Elke Van den Brandt, d'autant plus que selon elle, le PTB et le MR ont leur responsabilité dans ces actes : "Ils sont entre autres responsables, oui. Ils étaient là. J'attends des politiciens de canaliser les mécontentements, d'en faire des discussions démocratiques. J'espère qu'on va tous reprendre les discussions avec les mécontents et les contents, mais qu'on va tous condamner les violences et le vandalisme", dénonce-t-elle.

Entre-temps, le collège communal a pris une décision : le plan Good Move dans le quartier Berenkuil à Schaerbeek sera temporairement "gelé" jusqu'en mars 2023. La commune essayera de lancer le dialogue entre les partisans et les opposants : "J'y crois. Je vais regarder avec beaucoup d'attention ce qu'il se passe, parce que c'est un outil assez nouveau à Bruxelles, les quartiers apaisés. C'est important qu'on aille voir ce qu'il s'y passe et qu'on puisse apprendre".

Il faut donner beaucoup plus de flexibilité aux communes

Le plan Good Move ralentit sa cadence

À l'arrêt à Anderlecht, Jette, Woluwe-Saint-Lambert et maintenant Schaerbeek, le plan Good Move ralentit sa cadence : "Plusieurs vagues étaient prévues, avec quelques quartiers ou cela était mis en œuvre. Certains ont bien fonctionné, d'autre moins. Maintenant, il faut apprendre, il faut se demander quelles sont les méthodes logiques, comment est-ce qu'on peut adapter. Pour moi une leçon très importante, c'est que c'est un plan régional, mais ce sont les communes qui l'appliquent. Il faut donner beaucoup plus de flexibilité aux communes", admet Elke Van den Brandt