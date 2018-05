Embarras de circulation sur le ring: le ring extérieur rouvert à la circulation

(Belga) La chaussée est désormais totalement rendue au trafic dans les deux sens sur le ring de Bruxelles à hauteur de Wezembeek-Oppem, indiquent la police fédérale et le Centre flamand de la Mobilité. Deux voies de circulation étaient toujours fermées au trafic et seule la bande de droite était praticable.

Un accident s'est produit peu après 15h00 lorsqu'un camion-citerne a crevé un pneu sur le ring intérieur de Bruxelles. Le chauffeur a alors perdu le contrôle de son véhicule qui s'est couché sur le flanc. Trois voitures ont été impliquées dans cet accident et l'une d'entre-elle a franchi la berme centrale et s'est retrouvée sur le ring extérieur. L'accident a fait deux blessés. Deux bandes de circulation dans chaque sens ont été rendues impraticables une bonne partie de la soirée. La chaussée a été dégagée vers 19h00 sur le ring intérieur et vers 21h00 sur le ring extérieur. (Belga)