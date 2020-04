Emeutes à Anderlecht: "Totalement inadmissible"

(Belga) Le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem a qualifié les émeutes du week-end à Anderlecht de "totalement inadmissibles". Il a indiqué dimanche soir sur VTM Nieuws que ces émeutes n'avaient rien à voir avec les mesures contre le coronavirus et rien non plus avec le décès d'un jeune homme de 19 ans vendredi. Les émeutiers ont abusé de cet évènement dramatique pour "créer des troubles", a-t-il souligné.

Samedi et dans la nuit de samedi à dimanche, des émeutes ont éclaté à Anderlecht après la mort, vendredi soir, d'un jeune homme qui avait pris la fuite face à un contrôle de police. Dans divers endroits de la commune, des rassemblements et des confrontations avec la police ont eu lieu. Au total, une centaine d'individus ont été arrêtés. "C'est totalement inadmissible", a déclaré le ministre de l'Intérieur sur VTM Nieuws. "Ce sont des fauteurs de troubles qui ont utilisé un incident dramatique pour créer le chaos. Cette attitude n'a rien à voir avec le deuil ou le chagrin." Selon lui, "personne n'a de compréhension" pour les émeutiers et ce qui s'est déroulé à Anderlecht. "Il s'agit de jeunes gens qui ne peuvent pas fonctionner selon nos normes et valeurs." (Belga)