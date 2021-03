Emeutes à Liège: le député Philippe Goffin plaide pour une Conférence nationale sur les violences urbaines

Le député MR Philippe Goffin était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, il est notamment revenu sur les violences survenues samedi dernier en marge d’une manifestation dans le centre de Liège. Le député estime qu’il faut lancer une conférence nationale sur les violences urbaines.

Entre 200 et 300 casseurs s’en sont pris à des policiers et des commerces du centre-ville de Liège samedi dernier en fin d’après-midi. 36 policiers ont été blessés et neuf ont dû être hospitalisés. Le député estime que ce type d’actes "sont de plus en plus violents et vont de plus en plus loin".

Philippe Goffin plaide pour l’instauration d’une Conférence nationale sur les violences urbaines : "Il y a la police, il y a la justice, il y aussi les acteurs sociaux, les acteurs de terrain, toutes ces personnes doivent se parler. Pas une conférence pour le plaisir de se parler mais une conférence pour amener des solutions concrètes".

L’élu du Mouvement réformateur indique avoir pris contact avec les ministres de l’Intérieur et de la Justice pour demander de réunir les acteurs de terrain.

Faut-il des moyens supplémentaires pour la police et la justice ? "A entendre le terrain, il y a des manquements qui sont clairs par rapport au personnel et parfois la profession n’est plus attractive", a précisé Philippe Goffin.