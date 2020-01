Exclu du PS, Emir Kir réagit pour la première fois: "Ma proximité supposée avec l'extrême droite, ça me fait gerber"

Pour la première fois depuis son exclusion du PS pour avoir fréquenté des maires turcs d'extrême-droite, Emir Kir réagit. Le député-bourgmestre de Saint-Josse a été interrogé en direct dans le RTL INFO 19H par Luc Gilson.

Luc Gilson: Comprenez-vous que cette "rencontre" et cette "proximité" avec des membres turcs d'extrême-droite ait pu "choquer"? Avez-vous conscience d'avoir pu briser ce fameux "cordon sanitaire"?

Emir Kir: Je voudrais dire tout d'abord que je suis heureux de pouvoir m'exprimer. C'est la première fois que je vais m'exprimer depuis cette affaire. Je voudrais dire que pendant toute cette affaire j'ai été traité d'une manière inhumaine. Mon procès a été fait dans l'opinion publique sans moi. Il s'agissait d'une procédure interne au Parti socialiste, mais on s'est permis de parler tout le temps à l'extérieur. Je ne peux pas accepter ce type de procédé, tant sur la forme que sur le fond. Je n'ai pas été traité de manière fraternelle. C'est vrai que j'ai commis des erreurs dans ma vie. Mais vous savez, je ne suis qu'un être humain, je peux commettre aussi des erreurs. Mais entre membre d'un parti, on peut s'appeler, on peut nous dire des choses. Mais ces manières de procéder me choquent. Quant à ma proximité supposée avec l'extrême droite, ça me fait gerber. Vous savez, toute ma vie j'ai combattu l'extrême droite. Moi je suis un fils d'ouvrier mineur. On a subi le racisme, on a subi le rejet. Donc venir aujourd'hui et laisser sous-entendre que je serais sympathisant d'une extrême droite turque ou belge, c'est quelque chose qui m'insupporte véritablement.

Pour rappel, dans la nuit de vendredi à samedi derniers, la commission de vigilance du PS bruxellois a décidé l'exclusion d'Emir Kir. La Commission de vigilance du PS bruxellois a statué après avoir pris connaissance du rapport de deux rapporteurs chargés d'analyser le dossier, et après avoir procédé à plusieurs auditions des parties concernées par la procédure. Emir Kir a 30 jours pour faire appel.