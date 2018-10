Empreintes sur la carte d'identité: Jan Jambon ne voit aucun problème lié à la vie privée

(Belga) "Je ne comprends pas le débat" lié à la présence des empreintes digitales sur la carte d'identité, a déclaré Jan Jambon (N-VA), dimanche, sur le plateau du Zevende Dag (VRT). Pour le ministre de l'Intérieur, il n'y a aucune différence entre des empreintes digitales et une photo. "Je pense que la vie privée ne court aucun danger", a-t-il déclaré.

La commission de l'Intérieur de la Chambre a approuvé mercredi un projet de loi du ministre sur le Registre national, prévoyant notamment l'introduction des empreintes digitales sur la carte d'identité. Selon Jan Jambon, la lutte contre le terrorisme a mis en avant l'importance des fraudes à l'identité. Pour les combattre, il souhaitait ajouter sur les nouvelles cartes d'identité les empreintes digitales, comme c'est déjà le cas pour le passeport. Le processus commencera à partir d'avril 2019 et devrait s'étendre sur dix ans, le temps de renouveler l'ensemble des cartes. Cette mesure soulève toutefois des questions, notamment en termes de respect de la vie privée. "Je ne vois vraiment pas pourquoi. Si on peut imprimer une photo sur la carte, pourquoi pas les empreintes digitales", a poursuivi Jan Jambon. Il a souligné qu'entre 2016 et cette année, les fraudes à la carte d'identité sont passées, en Belgique, de 400 à un millier. Dans le même temps, celles liées aux passeports ont reculé de 75%. Le projet de loi prévoit par ailleurs que le Registre national - "qui bénéficie des standards de sécurité les plus élevés" - puisse contacter automatiquement différentes entreprises (assurances, télécoms, ...) en cas de déménagement, de décès ou de changement de nom. Selon Jan Jambon, il faudra toutefois, pour ce faire, que le citoyen donne son autorisation. (Belga)