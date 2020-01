En 2019, le nombre de chercheurs d'emploi est passé sous les 90.000 en Région bruxelloise

(Belga) En 2019, Bruxelles a compté en moyenne 88.047 chercheurs d'emploi, soit un niveau plus atteint depuis 2003, indique mardi Actiris par communiqué. En cinq ans, le chômage global a baissé de plus de 20% à Bruxelles, révèle encore l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

Sur base de la moyenne annuelle de 2019, le taux de chômage en Région bruxelloise s'établit à 15,7% (15,2% pour les hommes et 16,2% pour les femmes). En 2010, le taux de chômage s'élevait à 20,4%. La baisse du chômage des jeunes a, elle, "commencé il y a neuf ans et ne s'est pas interrompue depuis". Leur nombre est passé de 16.079 unités en 2010 à 8.479 unités en 2019, soit une diminution de 47,3%. Les chercheurs d'emploi faiblement qualifiés, qui ne disposent pas du certificat d'études de base (CESS) ou d'une équivalence de diplôme, sont ceux qui bénéficient le plus de la baisse du chômage, diminuant de 22,6% en cinq ans. "Notre souhait le plus cher pour 2020 serait de pouvoir offrir encore plus de solutions à toutes les catégories de chercheurs d'emploi. Je pense notamment aux chercheurs d'emploi pour qui le chômage de longue durée et/ou l'origine étrangère reste malheureusement un frein dans leur recherche d'emploi", a réagi Grégor Chapelle, directeur général d'Actiris. (Belga)