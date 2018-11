En 25 ans, les Petits Riens ont formé 400 demandeurs d'emploi avec le projet "Horizon"

(Belga) En 25 ans, 400 stagiaires ont suivi le parcours de formation "Horizon" proposé par les Petits Riens, qui consiste à revaloriser les dons d'électroménagers, se réjouit lundi l'association.

Plus de 10.000 machines ont ainsi reçu une deuxième vie lors de ce quart de siècle. Apprendre à revaloriser l'électroménager permet aux demandeurs d'emploi de se former à de multiples professions: ascensoriste, domoticien, agent de maintenance, technicien électroménager, gestionnaire de parlophonie... En 2017, 89% des stagiaires ont décroché un emploi d'électromécanicien dans les six mois qui ont suivi la formation. Celle-ci, tout d'abord créée à destination des bénéficiaires des services des Petits Riens, s'est rapidement élargie à toute personne âgée de plus de 18 ans, peu qualifiée et à la recherche d'un travail, rappelle l'association. Des cours théoriques sont prodigués en mathématiques, électricité, technologie et mécanique, ainsi que des travaux pratiques en ateliers sur les gros électroménagers donnés aux Petits Riens. Les stagiaires clôturent leur formation par un stage en entreprise d'un mois. Une guidance sociale est assurée et la formation permet par ailleurs au stagiaire d'acquérir "des compétences sur le plan du savoir-être", soulignent les Petits Riens, citant comme exemple la confiance en soi, l'apprentissage des rythmes propres au travail en entreprise ou encore le respect des horaires et du matériel. (Belga)