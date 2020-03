En Flandre, déjà plus de 2.500 personnes dans la réserve médicale

(Belga) En Flandre, plus de 2.500 personnes - médecins, infirmiers,... - ont déjà répondu à l'appel des autorités en vue de constituer une réserve de personnel médical pour lutter contre le coronavirus, a indiqué lundi le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke (CD&V).

Cette réserve est constituée de professionnels de la santé pouvant être rappelés en cas de besoin. La liste de volontaires est transmise aux maisons de repos et de soins, aux hôpitaux et aux cercles de médecins généralistes. Les personnes intéressées peuvent toujours se faire connaître via le site www.zorg-en-gezondheid.be/aanmelding-medische-reserve-covid-19.