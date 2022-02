Les enseignants en grève aujourd'hui: "On parle de mépris du politique et ça, je ne peux pas l’accepter", réagit Pierre-Yves Jeholet

Une bonne partie des enseignants, mais aussi du personnel ouvrier et administratif des écoles et des universités, devrait se croiser les bras jeudi pour réclamer "un changement de cap" de la politique de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les syndicats seront reçus vers 11h15 par les principaux Ministres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et durant 30 minutes environ. Parmi eux, Pierre-Yves Jeholet.

Le ministre-président dit respecter cette grève mais "ne partage pas" cette intention. Au micro de Fabrice Grosfilley ce matin, il s'est expliqué. "Premièrement, on a vu combien chaque jour d’école perdu par les enfants était difficile à résorber. Deuxièmement, on parle de mépris du politique et ça, je ne peux pas l’accepter", a-t-il martelé.

Tout le monde vit cette crise avec beaucoup de difficultés

Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles est revenu sur les revendications du secteur. "Les demandes sont plurielles. Je comprends la fatigue des enseignants et je mesure au combien le métier est difficile aujourd'hui. L'école est le miroir de la société. Ils ont dû s'adapter aux nouvelles mesures sanitaires et jongler avec toute une série de circulaires", a commencé le ministre-président avant d'ajouter que les enseignants "ne sont pas les seuls" à souffrir de la crise. Pierre-Yves Jeholet a notamment cité le monde de la culture qui enregistre d'importantes pertes en raison des mesures successives prises par les autorités. "Tout le monde vit cette crise avec beaucoup de difficultés", a-t-il affirmé.

Un budget de 8 milliards d'euros pour l'enseignement

La grève entreprise par les enseignants est une pression sur la négociation sectorielle qui est en cours. Le secteur réclame des moyens supplémentaires et une revalorisation salariale. Face au secteur qui s'estime lésé et non considéré, Pierre-Yves Jeholet s'est montré ferme. Selon lui, des moyens budgétaires importants ont été alloués.

"Le budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est 11,8 milliards dont 8 milliards pour l’éducation de nos enfants. L'enseignement obligatoire, c'est 6,3 milliards et 5,4 milliards pour les rémunérations. C'est un budget important", avance Pierre-Yves Jeholet avant d'évoquer le Pacte pour un enseignement d'excellence. "Quand on me dit 'peanuts', je ne peux pas accepter (...) Je suis là depuis deux ans, et je gère la crise Covid avec mon gouvernement. On ne peut pas non plus me reprocher tout ce qui n’a pas été fait dans l’enseignement. Il y a eu des moyens consacrés. Ont-ils bien toujours été utilisés ? Ça c’est autre chose", a-t-il déclaré.