En plein débat sur la légalisation du cannabis, Frédéric Daerden (PS) révèle s'il en a déjà fumé (vidéo)

Ce lundi, l'émission "Les électeurs ont la parole" diffusée sur Bel RTL, était retransmise de Liège où notre présentateur Pascal Vrebos abordait le thème de la légalisation du cannabis. Frédéric Daerden, tête de liste socialiste pour la Chambre en terre liégeoise, était autour de la table. Pour les socialistes, ce débat est très important. En effet, légaliser le cannabis constitue une priorité de leur programme de campagne, comme l'avait annoncé le président socialiste, Elio Di Rupo, il y a deux mois.

Selon Frédéric Daerden, ce point du programme du parti socialiste est "un thème important de la société". Et de développer: "Nous sommes dans l'hypocrisie quand on sait qu'il y a un Belge sur 4 qui avouent avoir consommé du cannabis, quand on sait que 1,5 millions de Belges disent en avoir déjà consommé au cours de leur vie.."

À l'évocation de ces chiffres, notre animateur Pascal Vrebos était curieux de savoir si Frédéric Daerden comptait parmi ces Belges-là: "Non, moi jamais", a répondu le principal intéressé. Et de préciser qu'il préférait de temps en temps un verre de vin rouge...

