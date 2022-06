En qui avez-vous encore confiance pour défendre votre pouvoir d'achat?

Dans le Grand Baromètre du mois de juin 2022, une question a été posée aux Belges en rapport avec un sujet brulant de l'actualité depuis quelques années: la baisse constante du pouvoir d'achat, due à la situation économique compliquée que nous traversons, notamment à cause de la forte hausse des prix de l'énergie.

Les Belges devaient répondre à cette question: "A qui faites-vous le plus confiance pour défendre votre pouvoir d'achat ?". Largement en tête des réponses: à personne… Les Belges semblent ne plus vraiment croire à une sortie de crise financière, qui impacte pourtant leur vie quotidienne. Et vous allez le voir dans les chiffres ci-dessous, les différences sont ténues entre le nord, le sud et le centre du pays. La crise de confiance est générale.

Les Belges placent leurs espoirs dans:

Les syndicats : 22%

Les différents gouvernements du pays : 15%

Les institutions européennes : 10%

Leurs patrons : 4%

Aucune des solutions ci-dessus : 49%

Les Wallons:

Les syndicats : 22%

Les différents gouvernements du pays : 14%

Les institutions européennes : 8%

Leurs patrons : 4%

Aucune des solutions ci-dessus : 52%

Les Bruxellois:

Les syndicats : 27%

Les différents gouvernements du pays : 13%

Les institutions européennes : 11%

Leurs patrons : 5%

Aucune des solutions ci-dessus : 44%

Les Flamands:

Les syndicats : 21%

Les différents gouvernements du pays : 15%

Les institutions européennes : 11%

Leurs patrons : 5%

Aucune des solutions ci-dessus : 48%

Sondage Ipsos réalisé en ligne du 6 au 14 juin 2022 auprès de 2552 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1008 en Wallonie, 1008 en Flandre et 536 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale. La marge d'erreur maximale, pour un pourcentage de 50% et un taux de confiance de 95% est de +-3.1 en Wallonie, +-3,1 en Flandre et de +-4,2 à Bruxelles.