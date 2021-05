En Wallonie, l'AViQ met en ligne un portail "Open data vaccination"

(Belga) Les chiffres de la vaccination contre le covid-19 ventilés par province, commune, tranches d'âge ou encore par genre sont désormais disponibles et mis à jour quotidiennement en Wallonie par le biais du portail "Open data vaccination" créé par l'Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ), annonce mercredi la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

Ce nouvel outil, qui marche sur les traces du 'vaccinatieteller' mis en ligne par le gouvernement flamand depuis janvier, est disponible dès ce mercredi sur le site de l'AVIQ ( https://bit.ly/3uH4nTT . Il se présente sous la forme de tableaux de bords, de cartes interactives, de graphiques et reprendra une série d'indicateurs montrant les tendances quotidiennes en matière de vaccination. S'il offre une vue d'ensemble de la situation en Wallonie, ce nouveau dispositif constitue également un atout précieux en termes d'aide à la décision pour les autorités publiques puisqu'il permet de suivre quasi en temps réel l'évolution de la vaccination et, le cas échant, de prendre une série d'initiatives ciblées d'information et de sensibilisation vers des catégories de publics spécifiques, souligne enfin la ministre Morreale.