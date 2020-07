En Wallonie, le cdH plaide pour un développement structurel des circuits courts

(Belga) Le cdH, dans l'opposition en Wallonie, a déposé une proposition de décret permettant le développement structurel des circuits courts, par l'intermédiaire notamment d'une plateforme numérique pour l'e-commerce et de la création de marchés couverts réservés aux producteurs et artisans locaux.

"Au plus fort de la crise, les consommateurs avaient pris de bonnes habitudes et consommaient local. Mais depuis le déconfinement, on revient à la normale", a expliqué le chef de groupe des humanistes au parlement wallon, François Desquesnes, en marge de la séance plénière de l'assemblée régionale consacrée, ce mercredi, à la crise du coronavirus. Face à ce constat, les humanistes ont déposé une proposition de décret qui permettrait aux circuits courts de se développer structurellement en Wallonie. Le texte prévoit notamment la création d'une plateforme numérique ouvrant l'e-commerce aux producteurs locaux. Le développement de marchés couverts - des marchés de produits locaux et artisanaux -, réservés à ces producteurs et aux artisans utilisant des produits locaux, est également envisagé. "Nous proposons enfin une définition de ce qu'est un circuit court: un seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur, avec un maximum de 80 kilomètres", a conclu François Desquesnes. (Belga)