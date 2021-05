En Wallonie, les pharmaciens aideront les personnes à prendre RDV pour se faire vacciner

(Belga) L'Association des Pharmaciens de Belgique (APB), l'Office des Pharmacies Coopératives de Belgique (Ophaco) et l'Association des Unions de Pharmaciens (AUP) ont marqué leur accord pour que les pharmaciens puissent aider les citoyens qui éprouvent des difficultés à prendre rendez-vous pour aller se faire vacciner contre la Covid, annonce mardi la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale.

Concrètement, le personnel des quelque 1.800 pharmacies wallonnes pourra donc aider, dès ce mardi, les patients qui ont reçu une convocation à s'inscrire, les informer de l'opération 'Re Vax 65+' actuellement en cours en Wallonie pour favoriser la vaccination des personnes âgées ou encore guider la population dans ses démarches et demandes d'informations complémentaires. Des affiches seront apposées à l'entrée des officines participantes. En Wallonie, les personnes de 65 ans et plus ont toutes reçu leur convocation à la vaccination et l'envoi des invitations pour les personnes à risque en termes de santé est actuellement en cours de finalisation, souligne encore la ministre Morreale. Hier/lundi, elle avait indiqué que 40% des Wallons de plus de 18 ans avaient reçu une première injection de vaccin. (Belga)