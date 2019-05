En Wallonie, les victimes de calamités naturelles publiques seront remboursées plus vite

(Belga) Le Parlement de Wallonie a approuvé à l'unanimité, dans la nuit de mardi à mercredi, le projet de décret relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques dont les victimes seront désormais remboursées plus rapidement.

Désormais, les citoyens seront remboursés directement, en une seule tranche, après constat et validation du dommage subi, avait expliqué au cours des débats le ministre-président wallon, Willy Borsus. Cette mesure "entraîne une réelle simplification administrative, plus de confiance et plus d'équité entre les sinistrés sur le territoire", avait-il assuré. Par ailleurs, la Région n'imposera plus à la personne sinistrée d'utiliser l'indemnisation pour la réparation ou le remplacement à l'identique des biens endommagés, ce qui améliorera également la rapidité de traitement des dossiers. Selon le ministre-président régional, plus d'un millier de dossiers ont été ouverts depuis 2016. "Le rôle des pouvoirs publics est de soutenir les personnes sinistrées et de les aider à reconstruire au plus vite leur bien, et donc leur bien-être. Après l'adoption de ce projet de décret par le Parlement de Wallonie, c'est potentiellement 274 dossiers (soit environ 350.000 euros) qui pourront être soldés au bénéfice des sinistrés, d'ici le mois de juin", avait-il enfin indiqué. (Belga)