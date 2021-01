Enquête publique en vue pour un nouveau projet de réaménagement de la Place Royale

(Belga) Le collège des bourgmestre et échevins de la Ville de Bruxelles a donné son feu vert au projet de réaménagement modifié de la Place royale. Les plans remaniés feront à nouveau l'objet d'une enquête publique, a annoncé lundi l'échevine de l'Urbanisme, Ans Persoons.

Selon l'échevine, ces plans modifiés se rapprochent des plans initiaux proposés par le bureau d'étude désigné par Beliris. C'est sur cette version initiale que s'appuyait partiellement la première demande de permis d'urbanisme déposée en 2018. La Commission de concertation avait rendu un avis favorable sous conditions le 24 octobre 2018. Elle avait ainsi exigé de prévoir un plain-pied, de façade à façade; de canaliser les flux de véhicules par des bornes en pierre bleue; et d'envisager la réduction de la largeur de la partie carrossable de la rue Montagne de la Cour au niveau de son débouché sur la place Royale. Le fonctionnaire délégué a ensuite demandé des plans modifiés. Depuis, plusieurs réunions ont eu lieu entre Beliris, la Région (Urban, STIB et secrétaire d'Etat Pascal Smet) et la Ville de Bruxelles pour travailler sur une nouvelle proposition optimale adoptée jeudi dernier par le collège de la Ville de Bruxelles. Selon l'échevine Ans Persoons (change.brussels), il en ressort que la zone piétonne augmentera considérablement: cette progression, initialement limitée à 20% sera désormais de 80%. La voie carrossable, modifiée en conséquence sera réduite et "pensée comme un carrefour et non plus comme un rond-point. Cela donnera une meilleure mise en valeur de la statue de Godefroid de Bouillon". La voie carrossable sera partagée entre les trams et les voitures avec un système de feu donnant la priorité au tram. Ces modifications s'accompagnent d'une attention particulière pour "préserver les qualités patrimoniales uniques de cette place". Le collège de la Ville de Bruxelles estime que les plans modifiés doivent faire l'objet d'une enquête publique et d'une commission de concertation. De son côté, Beliris a indiqué avoir introduit une nouvelle demande de permis d'urbanisme en décembre dernier. (Belga)