Enseignement: la procédure d'inscription dans le secondaire débute lundi

(Belga) Lundi débutera en Fédération Wallonie-Bruxelles la désormais traditionnelle procédure d'inscription en première année d'enseignement secondaire, que plus de 52.000 élèves rejoindront en septembre prochain.

Cette rentrée 2018 s'annonce d'emblée particulièrement tendue en raison des effets du boom démographique. Selon des calculs de la commission interréseaux des inscriptions (Ciri) révélés récemment par la Libre, les écoles secondaires de Bruxelles et de Wallonie devront en effet absorber quelque 1.700 élèves supplémentaires l'année prochaine, dont 536 rien que dans la capitale où la situation est traditionnellement la plus difficile. Les parents concernés ont jusqu'au 9 mars pour déposer le formulaire unique d'inscription (FUI) dans l'école de leur première préférence pour la rentrée de septembre 2018. Ils peuvent y indiquer jusqu'à dix écoles de leur choix. Au terme de cette période de trois semaines, un classement des demandes sera réalisé pour les écoles où les demandes d'inscription sont supérieures à 102% du nombre de places disponibles. Durant cette période, la chronologie des demandes n'a pas d'importance. L'attribution des places dans les écoles les plus convoitées est réalisée sur base d'une série de critères, géographiques notamment, tels que la distance domicile-école, la distance entre l'école convoitée et l'école primaire fréquentée, etc. Les écoles sont de leur côté tenues de réserver un quota de places au profit d'élèves moins favorisés, dits à "indice socio-économique faible" (ISEF). Introduite en 2010, cette procédure d'inscription est toutefois la cible continue des organisations de parents. Mais plutôt que de modifier le décret Inscriptions, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a opté pour un soutien financier accru à la création de nouvelles places dans les écoles. (Belga)