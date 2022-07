Entre 120.000 et 130.000 visiteurs à la 27e édition des Francofolies de Spa

(Belga) La 27 édition des Francofolies de Spa, qui s'est déroulée du 20 au 23 juillet, a attiré entre 120.000 et 130.000 visiteurs, ont annoncé samedi soir les organisateurs, qui s'estiment globalement satisfaits malgré une fréquentation moindre qu'en 2019. En comparaison, la dernière édition, qui s'était déroulée en 2019, avait attiré quelque 150.000 visiteurs. En 2016, ils étaient 180.000 à avoir effectué le déplacement jusque Spa.

Le 19 juin, Charles Gardier, l'un des deux co-directeurs de la manifestation, avait d'ailleurs rapporté que les ventes de tickets étaient en dessous par rapport aux autres années et que le taux de remplissage de cette 27e édition était moindre. "On se rend bien compte qu'il y a énormément de manifestations et un contexte général pas idéal, on craignait que ce soit plus difficile encore", avait-il notamment commenté. Une des autres explications avancées est l'affiche, essentiellement composée d'artistes belges. Cette 27e édition était par ailleurs marquée par un hommage à Pierre Rapsat, à l'occasion de la 20 année de sa disparition, avec le groupe Brasero mais aussi par la passation de flambeau des deux co-directeurs, Charles Gardier et Jean Steffens, à Yoann Frédéric en octobre prochain. "Quand Pierre Rapsat est parti, il n'y avait plus un moment où l'on faisait des réunions sans se demander ce que Pierre aurait dit", avaient lancé Charles Gardier et Jean Steffens lors du cocktail d'ouverture le premier jour du festival. "Il était là semaine après semaine pour amener quelque chose de précieux, qui était le point de vue de l'artiste". (Belga)