Environ 13.500 malades de longue durée de moins que prévu fin 2018

La croissance du nombre de personnes absentes de leur travail depuis au moins un an pour maladie est moins forte que prévue, se félicite samedi la ministre de la Santé Maggie De Block dans Het Belang van Limburg. Fin 2017, ils étaient 6.500 de moins qu'attendu. En 2018, ils devraient être 13.500.

Le nombre de malades de longue durée a explosé ces dernières années, représentant un coût de 8 milliards d'euros pour l'Etat, soit plus que le chômage. Ils étaient 340.000 dans le cas début 2015 et sont désormais près de 400.000. En 2016, la croissance a été plus forte qu'attendue, mais la tendance s'est inversée depuis début 2017. Il y aura, fin 2018, 13.556 cas de moins que prévu, sous l'effet du trajet de réintégration mis en place, selon la ministre. Celui-ci prévoit, après avoir envisagé un retour auprès de l'ancien employeur, une enquête médico-sociale pour estimer si un accompagnement ou une formation est nécessaire en vue d'un reclassement.