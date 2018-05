Environ 40% des interpellations de transmigrants ont lieu en Flandre occidentale

(Belga) Sur les près de 2.500 transmigrants interceptés entre janvier et mars 2018, près de 1.000, soit quatre sur 10, l'ont été dans la province de Flandre occidentale, ressort-il des chiffres communiqués par le ministre de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) en réponse à des questions des députés Brecht Vermeulen (N-VA) et Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld).

Lors des trois premiers mois de cette année, 2.469 transmigrants, c'est-à-dire qui n'ont pas demandé l'asile en Belgique et envisagent de rejoindre un autre pays, ont été interceptés en Belgique. Le plus souvent en Flandre occidentale (980 interceptions), en Flandre orientale (420) et dans le Brabant flamand (365). Dans le Limbourg (huit interceptions) et le Luxembourg (trois), de telles interpellations sont beaucoup plus rares. De manière générale, le nombre de transmigrants interceptés par la police de la route, notamment sur les parkings autoroutiers, est en baisse par rapport à l'an dernier. Une évolution due à la surveillance des parkings par des firmes privées, d'après le ministre Jambon. Ce dernier a également fait savoir que plusieurs questions pratiques se posaient encore avant l'installation d'un centre administratif en Flandre occidentale pour y examiner plus rapidement la situation des transmigrants interceptés, comme le souhaite le ministère public. La mise en place d'équipes d'assistance mobiles est à l'étude, a-t-il précisé. (Belga)