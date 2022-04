Équateur: au moins 12 morts lors d'une émeute dans une prison

(Belga) Au moins 12 personnes sont mortes dimanche lors d'une émeute dans une prison du sud de l'Équateur, a annoncé le porte-parole de la présidence.

L'émeute dans la prison El Turi de Cuenca, toujours en cours à 21H00 GMT (23H, heure de Bruxelles), a fait également 10 blessés, a-t-on indiqué de même source. L'Équateur est régulièrement confronté à la violence dans ses prisons, généralement liée aux gangs. 320 prisonniers ont été tués dans des bagarres en 2021. Le ministre de l'Intérieur Patricio Carrillo a précisé à des journalistes que l'émeute n'était "toujours pas sous contrôle" et que 800 soldats et policiers avaient été mobilisés pour cette opération. Les bagarres ont éclaté à 1H30 du matin (8H30, heure de Bruxelles) dans le quartier de haute sécurité de la prison. En milieu de journée, on pouvait encore voir des détenus et des policiers sur les toits de la prison. Environ 90 prisonniers ont été évacués, et les autorités pénitentiaires ont assuré qu'il n'y avait eu aucune évasion. "Une organisation veut prendre le contrôle total de la prison, mais certains s'y opposent", a expliqué le ministre Carrillo. L'Equateur dispose de 65 prisons d'une capacité totale de 30.000 places, mais surpeuplées à 30%. (Belga)