Equateur: saisie de plus de trois tonnes de drogue, 15 personnes arrêtées

(Belga) Les autorités de l'Équateur ont saisi plus de trois tonnes de drogue lors de 16 opérations policières qui ont permis l'arrestation de 15 personnes au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi la police.

La valeur de cette drogue saisie est estimée à 7,8 millions de dollars, a précisé la police dans une vidéo diffusée sur son compte Twitter. L'Équateur a saisi en 2021 la quantité record de 210 tonnes de drogue, principalement de la cocaïne, et a déjà confisqué plus de 40 tonnes depuis le début de l'année. Alors qu'il n'était qu'un pays de transit ou de stockage, l'Équateur, situé entre la Colombie et le Pérou, principaux producteurs de cocaïne, est désormais confronté à un trafic à grande échelle via ses ports sur le Pacifique et à la vente au détail de cocaïne sur un marché intérieur en pleine expansion. (Belga)