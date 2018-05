Eric Massin, président du PS de Charleroi, insulte une bourgmestre MR lors de son discours: "La plus sal***"

Denis Ducarme, le président du MR en province de Hainaut, a exigé mardi soir des excuses publiques de la part d'Eric Massin, le président de la Fédération PS de Charleroi, pour avoir insulté la bourgmestre libérale de Courcelles. Lors de son discours prononcé à l'occasion du 1er mai, le socialiste a en effet tenu des propos insultants vis-à-vis de Caroline Taquin, traitant celle-ci de "salope". "Il est totalement anormal que les femmes soient ainsi traitées en politique", a réagi celui qui est également ministre fédéral de l'Agriculture.





"Là je suis trop gentil... La plus salope"



Eric Massin était en train d'énumérer les différentes têtes de listes PS dans les communes de la région en vue des prochaines élections communales d'octobre prochain. Lorsqu'il est arrivé à aborder celle de Courcelles, qui sera opposée à Caroline Taquin, le député fédéral a déclaré qu'elle "n'aura pas la tâche facile face à la plus rosse, là je suis trop gentil... La plus salope". Après un blanc, le président de la Fédération PS de Charleroi a ajouté: "Là je suis trop méchant, des bourgmestres du coin".





"Il est inadmissible que les femmes soient ainsi traitées en politique"



Denis Ducarme se dit "scandalisé" par cette insulte. Le président du MR en province de Hainaut confie "avoir l'impression que tout est permis en politique". Si le PS plaidait le retour du coeur dans des discours du 1er mai, c'est plutôt le retour de l'insulte, déplore-t-il d'ailleurs. "Il est inadmissible que les femmes soient ainsi traitées en politique et qu'une telle attitude soit considérée comme normale dans le chef d'un député", a encore dénoncé le ministre.





"Il m’a fallu quelques longues minutes pour pouvoir reprendre mes esprits"



Contactée par Céline Praile pour Bel RTL, la principale a expliqué que quand elle l'avait appris, elle était restée sans voix. "Sans voix, parce que je ne m’attendais absolument pas à de tels propos prononcés en public par une personne qui est en politique quand même depuis de nombreuses années, qui assume des postes à responsabilités et qui, de par sa fonction de président de Fédération du PS de Charleroi, a une certaine responsabilité, tant sur les mandataires de l’arrondissement de Charleroi que par rapport aux affiliés et aux militants. Il m’a fallu quelques longues minutes pour pouvoir reprendre mes esprits et réaliser ce qui s’était passé. Par la suite, scandalisée ! Scandalisée par rapport à moi bien sûr, parce que c’était moi qui étais visée et par rapport aux femmes et au combat qu’on mène tous dans nos partis, justement, pour qu’il y ait de l’égalité entre les hommes, les femmes".





"Je tiens à présenter mes excuses à Caroline Taquin"



Depuis, Eric Massin a présenté ses excuses via sa page Facebook. "Suite à mon discours du 1er mai, je tiens à présenter mes excuses à Caroline Taquin, Bourgmestre de Courcelles, pour avoir utilisé un mot inadéquat et inapproprié à son égard. Celles et ceux qui me connaissent, savent à quel point je suis toujours en première ligne lorsqu'il s'agit de défendre le statut des femmes dans notre société. Que ce soit au Parlement ou sur les réseaux sociaux, je n'hésite jamais à prendre des positions fermes dès que le droit et le respect des femmes est menacé comme je l'ai fait dans le cadre des propos inacceptables tenus, par certains, sur les femmes. Je compte donc présenter, de vive voix et par écrit, mes excuses à Caroline Taquin", a-t-il écrit.