Erquelinnes : 25 ovins décèdent lors d'un incendie de ferme

(Belga) Un incendie, sans doute d'origine criminelle, s'est déclaré dans une exploitation agricole d'Erquelinnes, jeudi soir. Deux hangars qui abritaient des ballots de paille et du bétail ont été ravagés par les flammes. Au moins 25 ovins ont péri dans le brasier.

Le feu s'est déclaré dans une ferme de la rue Bois Gilles à Erquelinnes, ce jeudi peu avant minuit. Deux hangars, pourtant espacés de quelques mètres, ont pris feu simultanément. L'un abritait des ballots de paille, l'autre du bétail. Les pompiers de la zone de secours Hainaut-Est ont envoyé leurs effectifs de Beaumont et de Thuin sur place. Selon le porte-parole de la ZOHE, les causes du sinistre pourraient être criminelles. L'exploitant avait effectivement fait sa ronde vers 22h00 sans remarquer quelque chose d'anormal. Vers 01h00, l'incendie était circonscrit mais les équipes devront sans doute rester sur place jusqu'en fin de nuit. Au moins 25 ovins ont péri dans les flammes. Plusieurs bovins ont respiré des fumées mais sont actuellement sains et saufs. La police locale de la zone Lermes (Lobbes-Erquelinnes-Merbes-le-Château) est descendue sur place et a ouvert une enquête. (Belga)