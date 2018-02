Erquelinnes : une exploitation agricole en feu

(Belga) Un incendie s'est déclaré dans une exploitation agricole d'Erquelinnes, ce jeudi peu avant minuit. Deux hangars abritant de la paille et du bétail sont la proie des flammes. Trois corps de pompiers se sont rendus sur place.

Le feu s'est déclaré pour une raison indéterminée dans une ferme de la rue Bois Gilles à Erquelinnes, ce jeudi peu avant minuit, indique le porte-parole de la zone de secours Hainaut-Est. Deux hangars sont entièrement dévorés par les flammes. Ils contenaient des ballots de paille et du bétail. On ignore pour l'instant si les bêtes ont pu être sauvées. Trois corps de pompiers se sont rendus sur place et tentent actuellement de maîtriser les flammes. (Belga)