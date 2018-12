Est-ce que le PS est prêt à s’allier avec la N-VA après les élections? La réponse de Paul Magnette

Paul Magnette, le bourgmestre PS de Charleroi, était l’invité de Pascal Vrebos sur RTL TVI. Il s’est notamment prononcé sur la position de son parti quant à la possibilité de négocier avec la N-VA après les élections de mai prochain.

Pascal Vrebos a demandé à Paul Magnette si le PS était prêt à reprendre des négociations avec la N-VA, en rappelant qu’Elio Di Rupo, le président, avait dit qu’il ne fallait jamais dire jamais.





"Jamais dire jamais"



"Non, il n’y a qu’une seule vision au PS. Elio Di Rupo l’a rappelée très clairement. Celui qui viendrait avec l’hypothèse que le PS et la N-VA travaillent ensemble devant les militants socialistes se ferait dégager tout de suite. C’est totalement impossible. Elio Di Rupo est quelqu’un de très grande prudence. Il a vécu la crise politique extrêmement profonde et heureusement qu’il était là pour sortir la Belgique de la crise à ce moment-là. Et donc voilà qu’il y ait une certaine prudence, on peut le comprendre", a répondu Paul Magnette.



Mais la position du PS est claire, a-t-il poursuivi : "On ne travaille pas avec la N-VA. On ne veut pas travailler avec la N-VA. On ne gouvernera pas avec la N-VA. Contrairement au MR, nous on tiendra notre parole".



Même si le roi vous le demande ? l’a questionné Pascal Vrebos.



"Je crois qu’il faut être absolument clair sur ce sujet-là. Nous ne voulons pas et donc ne nous demandons pas à nous d’aller sortir le pays de l’impasse d’un problème dont nous ne sommes pas responsables. C’est le MR qui a créé cette situation, que le MR trouve des solutions", a pointé le socialiste.





"Ni aujourd'hui, ni demain"



Pascal Vrebos lui a ensuite fait remarquer que les socialistes flamands avaient négocié à Anvers avec Bart De Wever.



"C’est bien le seul endroit. Ensuite, on peut faire la liste. Quel est le parti qui a fait le plus d’accords avec la N-VA en Flandre ? Ce sont les ECOLO, c’est Groen. Donc certaines personnes sont mal placées pour donner la leçon. Je le répète : pour nous, c’est très clair, ni aujourd’hui, ni demain !"