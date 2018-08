Etat d'urgence à Charlottesville un an après la tragique parade d'extrême droite

(Belga) Les autorités de Charlottesville ont décrété l'état d'urgence à partir de vendredi à 18h00, soit à quelques heures du début des comémorations organisées un an après la parade d'extrême droite qui avait coûté la vie à un contre-manifestant. Une mesure similaire a été prise par l'Etat de Virginie.

Le 12 août 2017, un rassemblement de suprémacistes issus du Ku Klux Klan et d'autres organisations néo-nazies avait dégénéré. Il avait été tardivement annulé et l'état d'urgence déclaré dans la précipitation. Les violences ont culminé quand un sympathisant d'extrême droite a intentionnellement percuté des contre-manifestants avec son véhicule, tuant une jeune femme. Donald Trump avait renvoyé les deux camps dos-à-dos, suscitant de nombreuses critiques. La mesure décrétée un an plus tard prévoit une stricte interdiction de tout ce qui pourrait être considéré comme une arme ainsi que de se masquer le visage. La police sera déployée en masse dans les rues de la ville. Les suprémacistes se sont vu refuser l'organisation d'une nouvelle marche "Unite the Right" à Charlottesville. Le rassemblement aura donc lieu à Washington, samedi et dimanche. (Belga)